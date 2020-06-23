Школьникам расскажут о цифровой репутации и креативном мышлении в онлайн-лагере «Профессия мечты»

/Образование/

Авторы популярных телеграм-каналов, режиссеры, сценаристы и эксперты в области коммуникаций проведут для старшеклассников серию мастер-классов, лекций и обучающих игр в рамках онлайн-программы «Профессия мечты» 6-10 июля.

Подать заявки на участие в ней могут ученики 8-10 классов и студенты 1 курса колледжей до 28 июня.

Бесплатная онлайн-программа «Профессия мечты» создана для детей медицинских работников, борющихся с Covid-19. Подать заявку на участие в ней можно по ссылке.

Организатором программы выступает РАНХиГС, генеральный партнер – Группа компаний «Просвещение». В рамках насыщенной онлайн-программы участники познакомятся с новыми трендами в профессиях будущего и попробуют себя в пяти областях: «Менеджмент и управление», «Медиа и развлечение», «Безопасность», «Дизайн, IT, инноватика», «Экономика и банковское дело». Старшеклассников ждут лекции, профессиональные мастер-классы, познавательные игры и квизы с призами и подарками.

«Наша программа была специально спроектирована, чтобы поддержать школьников 8-10 класса, детей медицинских работников в это непростое время. Сочетая профориентационный и развлекательный аспекты, мы создаем комфортную среду для наших участников из разных уголков России. Наши спикеры из самых разных профессиональных областей расскажут о профессиях будущего, а наши тьюторы не дадут заскучать», – отмечает руководитель программы «Профессия мечты», директор Центра интенсивной подготовки и профессиональной ориентации РАНХиГС Кристина Пушкарева.

Школьникам предстоит выбирать мероприятия из широкой линейки тренингов и мастер-классов, выполнять задачи от лидеров рынка и учиться работать в команде под руководством преподавателей РАНХиГС и ведущих профессионалов.

«Одно из приоритетных направлений «Просвещения» – качественная поддержка в развитии востребованных навыков детей, помощь в формировании профессионального выбора, основанного на их индивидуальных способностях и интересах. Программа будет особенно интересна старшеклассникам, которые находятся в поиске будущей профессии и единомышленников. Участники смогут оценить собственные возможности и встретиться с мастерами своего дела», – рассказала директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова.