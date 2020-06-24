Владимир Синяговский: Вы – большие молодцы, жизнь продолжается, и впереди – новые возможности и цели!

/Образование/

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский встретился с выпускниками школ 2020 года, их родителями и учителя. Обращаясь к собравшимся, он поздравил всех с успешным окончанием учебного года.

- Уважаемые учителя и родители! Дорогие ребята! Тепло и сердечно поздравляю с одним из самых ярких и памятных праздников в жизненном календаре – Днем школьного выпускного, окончанием школы!

Школьное время вы всегда будете вспоминать с особым трепетом и волнением, как одно из лучших в жизни. Именно в школе вы преодолевали первые трудности, учились никогда не сдаваться и добиваться поставленных целей, а многие обрели лучших друзей. Ваш выпускной учебный год выдался очень сложным, учитывая обстановку во всем мире и в нашей стране, но вы с честью и достоинством справились со всеми трудностями. Вы – большие молодцы, жизнь продолжается, и впереди – новые возможности и цели!

Все эти годы, изо дня в день, с вами были терпеливые наставники – учителя и родители. Они всеми силами старались передавать вам те знания, которыми владеют, давали мудрые советы, радовались вашим победам и делили горечь поражений.

Желаю вам быть сильными и счастливыми, верить в себя и добиваться поставленных целей, в любой ситуации. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!