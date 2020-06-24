«Балтика» и Новосибирский университет проводят фотоконкурс среди студентов — в поддержку культуры раздельного сбора отходов для переработки

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Фотографии и посты на экологические темы помогут привлечь внимание студенческого сообщества к раздельному сбору и повысить социальную активность в вопросах охраны окружающей среды.

В июне в Новосибирском государственном университете экономики и управления стартовал фотоконкурс «Принеси пользу своему городу». Конкурс проводится при поддержке эколого-экономического клуба НГУЭУ и пивоваренной компании «Балтика» ( часть Carlsberg Group). Компания уделяет особое внимание охране окружающей среды и сокращению экоследа от своей деятельности, в частности — сбору и переработке упаковки, развивая проект «Принеси пользу своему городу». В его рамках в 2019 году было собрано и отправлено на вторичное использование более 100 000 т ПЭТ, стеклобоя, алюминия и макулатуры, а в 2020 году компания объявила о планах обеспечить сбор и переработку не менее 50% объемов выпускаемой ей на рынок упаковки.

Важную роль в достижении этих целей играет экопросвещение и развитие экологичной культуры потребления, поощряющей раздельный сбор отходов и возвращение упаковки на переработку.

Этим целям служит фотоконкурс университета. Он проходит в онлайн-формате, в нем могут принять участие как студенты старше 18 лет, так и преподаватели вуза. Для участия в конкурсе достаточно сделать и прислать фотографию, которая отражает основные идеи раздельного сбора, например, уборку с сортировкой перерабатываемых отходов, примеры разделения отходов в быту, процесс сдачи отходов в переработку, уборка памятников культуры и природы или любого другого объекта и т.д. Конкурс проходит до 5 июля, после чего конкурсная комиссия выберет лучшие работы, которые будут отмечены дипломами и ценными призами.

Символично, что старт конкурсу был дан во всемирный день окружающей среды (World Environment Day), который установлен ООН и ежегодно отмечается 5 июня. Эта дата — еще один способ для экологического сообщества привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды.

Павел Арбатский, менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: «Снижение влияния на окружающую среду — один из приоритетов долгосрочной программы устойчивого развития «Балтики» и Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Стремясь уменьшить углеродный след нашей продукции, мы также уделяем внимание работе по формированию культуры раздельного сбора среди. Сотрудничество с вузами и общественными организациями в рамках подобных акций помогает популяризировать раздельный сбор и сформировать экологичные привычки у жителей города».

Татьяна Дудина, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ: «Цель фотоконкурса – рассказать студентам и преподавателям о возможностях раздельного сбора и показать, что отходы служат полезным материалом и должны направляться на переработку. В нашем университете мы продвигаем инициативы по раздельному сбору, студены-экологи активно вовлекаются в вопросы сбора и переработки вторсырья, наши выпускники несут эту культуру в организации и госучреждения города, куда устраиваются на работу. Мы ценим поддержку экологически ответственных компаний, таких как «Балтика». Только все вместе мы сможем выстроить эффективную систему обращения с отходами и сделать ее жизнеспособной. Но для этого важно объединить усилия общественности, власти и бизнеса».

Проект по сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу» - одна из инициатив «Балтики» по сокращению экоследа – в рамках Программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Подробнее о ее целях и прогрессе компании в их достижении читайте в Отчете об устойчивом развитии «Балтики» за 2019 год.