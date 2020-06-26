ЕГЭ-2020: пробный экзамен, дистанция и искусственный интеллект

/Образование/

В этом году ЕГЭ будет проходить необычно. Как именно – рассказал в эфире радио Sputnik врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Единый государственный экзамен в 2020 году пройдет по-новому – правила диктует пандемия. Помимо требований дистанции и средств индивидуальной защиты, есть и еще одно новшество – пробный экзамен.

Но нужен он не для выпускников, а для школ, которые получат возможность адаптировать к необычным условиям, объяснил в эфире радио Sputnik временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"У нас впервые появился пробный экзамен. Он не для выпускников, а для нас. Каждый пункт проведения экзамена поучаствует в репетиции: как собрать детей, чтобы они соблюдали дистанцию, как организовать работу медиков на входе, как организовать дезинфекцию рук. Все школы разные, нужно отработать механизмы, чтобы не возникало очередей, и все рекомендации соблюдались. 29 и 30 июня все надзорные органы в субъектах РФ проверят работу взрослых, и 1 числа мы будем иметь на руках статистику. По поводу масок и дезинфицирующих средств – во всех субъектах отчитались, что закупки осуществлены", - сказал Анзор Музаев.

Он отметил, что учителям и проверяющим будут помогать технологии искусственного интеллекта, как это уже было раньше.

"История прошлого года: программное обеспечение, которое было заточено на почерка, сравнило почти пять миллионов работ по всем предметам на экзаменах с образами сочинений. Было выявлено 75 работ, где было подозрение на подмену личности. Мы отдали эти работы на экспертизу, и было выявлено около 10 человек. Результаты были аннулированы. История этого года: мы апробировали видеонаблюдение – искусственный интеллект заточен под нестандартное поведение ученика, нестандартные предметы: мобильные телефоны, шпаргалки. Он это фиксирует и ставит метку на площадке для онлайн-наблюдения, ее верифицирует живой человек, и, если он увидел, что высока вероятность нарушения, он звонит в пункт проведения экзамена, и там проверяют. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всех выпускников предостеречь от того, чтобы они брали мобильные телефоны, использовали шпаргалки", - добавил Анзор Музаев.

По его мнению, пока проведение таких больших экзаменов в онлайн-режиме невозможно.

"Высшие учебные заведения провели сессии в онлайн-режиме. Есть технологии, но надо понимать одно: когда это маленький поток, то эти процессы организовать можно. Что касается ЕГЭ, это полномасштабная процедура – в этом году, например, русский язык будут сдавать 714 тысяч учеников. Организовать персональную работу с таким количеством выпускников за один день невозможно. Поэтому эта технология применяться на массовый экзамен пока не может", - считает Анзор Музаев.

Однако, он полагает, что возможности дистанционного обучения нужно развивать и совершенствовать – они могут использоваться даже после окончания пандемии.

"Иногда наши дети по объективным причинам в течение учебного года не могут посещать школу. У них нет общения со сверстниками, и им приходится потом наверстывать. Онлайн-образование – это хороший механизм в будущем, если его довести до ума. Сейчас наши учителя и школы сделали то, что смогли. Процесс, хоть и тяжелый для всех, был организован – за это низкий поклон учителям. Родители как-то забыли в последние десятилетия роль учителя, а многие просто переложили воспитание на школу и требовали от нее решения всех проблем. Сейчас эта ситуация показала, насколько важна роль учителя", - сказал Анзор Музаев.

По его мнению, сложившейся ситуацией нужно воспользоваться.

"Надо создавать хорошую площадку, которая позволит в будущем при повторении аналогичной ситуации спокойно переходить на онлайн-обучение. Эта площадка будет использоваться в дополнительном образовании, для повышения квалификации учителей. Был прекрасный пример – на нас вышли сельские школы, которые находятся на приграничных территориях в республике Тыва, там не было практики русского языка. И мы совместно с республикой сделали площадку "Мост дружбы" – каждая школа нашла побратима, и дети начали дружить классами, час в неделю они общались на русском языке. Через три года в республику классами из других регионов стали приезжать с туристическими поездками", - рассказал Анзор Музаев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/