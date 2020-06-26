Выпускники колледжа КГИК получили дипломы

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25 июня дипломы получили выпускники колледжа Краснодарского государственного института культуры.

Маски и с соблюдение дистанции позволили провести для юных талантов небольшой праздник.

Слова напутствия выпускникам дал ректор вуза Сергей Зенгин:

"В жизни бывают разные обстоятельства, и мы столкнулись с этим. Но самое важное, что в вашей жизни тоже еще будут различные вызовы, главное - выходить из таких ситуаций достойно. Последние три месяца для вас тоже были сложными в рамках дистанционного окончания колледжа. Но вы справились. Теперь у вас есть в руках диплом, который дает вам сделать первый серьезный шаг в вашу профессиональную жизнь. Я на сто процентов уверен, что те знания и опыт, которые дали наши педагоги, та частичка своего сердца и души, которую они передали – все это поможет вам быть успешными и себя реализовать. Мы будем следить за вашим продвижением и радоваться победам. А вы помните, что у вас всегда есть ваш дом – это институт культуры!"

Традиционно все выпускницы получили розы. А со сцены виновников торжества поздравлял эстрадный хор КГИК под сопровождение саксофониста.

Из-за ограничения проведения мероприятий некоторые педагоги не смогли лично присутствовать в зале. Поэтому в дистанционном формате с помощью телефонов все выпускники записали слова благодарности своим наставникам и выставили в социальные сети.

Источник: пресс-служба ректора КГИК