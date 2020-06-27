У школы №2 – больше всех «золотых» детей

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27 июня, в Геленджике состоится чествование выпускников, которые усвоили школьную программу на «отлично». Наибольшее число медалистов – 13 - это выпускники школы №2. Школы №5 и №3 воспитали 12 и 11 отличников учебы соответственно. Семеро «золотых» выпускников – у школы №8, шесть медалистов учились в школе №17. По три выпускника-отличника выпустили школы №1, №12 и №20.

Всем 58 юным геленджичанам в этот день глава города-курорта Алексей Богодистов вручит «золотые» медали.

Чтобы получить столь высокую оценку своих знаний, каждый из ребят много корпел над учебниками, стараясь свою подготовку довести до совершенства. При этом ребята успевали уделять время любимым увлечениями, которые в будущем хотят превратить в профессию.

Собственные лидерские качества они готовы развивать в сфере муниципального и государственного управления, многолетние занятия в школе искусств – в профессиональной хореографии, знания по химии и физике – в медицине, виртуозное владение языками – в дипломатии.

Кто они - геленджикские отличники учебы-2020?

Девушки значительно превалируют над парнями: 43 человека и 15 соответственно.

Самые, пожалуй, необычные имена отличниц-2020 – Фея и Хадиса-Бону.

Наиболее известная фамилия в списке «золотых» выпускников – Кадыров.

В их числе есть победительница ежегодного конкурса красоты «Мисс «Геленджик».

Наиболее необычная профессия, с которой готов связать свою жизнь выпускник - приборостроение в области оптотехники, лазерных и криогенных технологий.

Нетривиальный для девушек-выпускниц выбор профессии – летчик и дипломат.

Самая часто упоминаемая сфера будущей деятельности медалистов – медицина.

Два выпускника – парень и девушка - имеют в своем арсенале три «золотых» значка ГТО.

Источник: https://gelendzhik.org/