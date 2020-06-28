Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий

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В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия – страна возможностей» представила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны – дайджест.времякарьеры.рф.

На нем размещено более 100 000 вакансий.

Подобрать подходящую работу можно по географии или желаемой сфере деятельности. Возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. Гибкая система фильтров помогает подобрать предложения работодателей не только на полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции.

«На портале размещена подборка стажировок и вакансий для выпускников всей страны. Мы отобрали более 100 000 подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы. Дизайн страниц сделан максимально удобным для выпускников, а содержание дополнено карьерными советами в текстовом и видеоформате. Мы надеемся, что платформа поможет ребятам найти вакансии мечты и устроиться на интересную работу», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Платформа подбора вакансий запущена на сайте проекта «Время карьеры» совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и одним из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru.

«Важно, что сервис не только помогает в поиске работы, но и готовит выпускников ко всем этапам трудоустройства от составления резюме до финальных интервью и первых дней работы. Для этого достаточно посмотреть один из 10 вебинаров проекта «Время карьеры» или короткие видео наших партнеров», – поделился ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Кроме того, на сайте АНО «Россия – страна возможностей» (rsv.ru) уже сейчас публикуется серия специальных материалов с советами, наставлениями и возможностями крупных компаний. Этот проект поможет получить актуальные советы и предложения от потенциальных работодателей.

Организаторами Всероссийского студенческого онлайн-выпускного выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российский союз ректоров.

Партнеры мероприятия – ПАО «Сбербанк России», АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), Русская Медиагруппа, компания Mail.ru Group, российский бренд ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, ЛитРес, крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, и Likee, глобальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов. Информационный партнер – медиапроект «Сноб».

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»