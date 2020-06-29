Об Основном законе страны расскажут фильмы и лекции в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки

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На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой трансляций, 1 июля 2020 года, в день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, Президентской библиотекой будут показаны фильмы, посвящённые истории конституционализма в России. В них говорится о принятии Петром I титула императора в 1721 году; о первом в отечественной истории опыте фиксации прав главы государства в документах; о Кондициях – условиях, выдвинутых Верховным тайным советом будущей императрице Анне Иоанновне; о «Наказе Комиссии о составлении нового уложения» Екатерины II, в котором впервые вводилось понятие «гражданское общество»; «Государственной уставной грамоте», подготовленной по поручению Александра I; «Полном собрании законов Российской империи» времён Николая I; великих реформах Александра II и многих других исторических фактах. В фильмах рассказывается о Государственной Думе; Основных государственных законах Российской империи; деятельности Временного правительства; первых актах конституционного значения, принятых советской властью; Конституции РСФСР 1918 года, Конституциях СССР 1924, 1936 и 1977 годов; проектах, подготовке и принятии Конституции Российской Федерации в 1993 году.

Также в этот день Президентская библиотека представит на своём портале фильм «Символы президентской власти», рассказывающий об истории создания Штандарта (Флага) Президента Российской Федерации и Знака Президента Российской Федерации.

В течение недели пользователи, не выходя из дома, смогут познакомиться с выставкой «Царь и президент», которая проходила в Царском Селе, отмечающем в этом году 310 лет со дня своего основания; побывать в уникальной кладовой Новгородского музея-заповедника, в Соборе Рождества Богородицы Новгородского Антониева монастыря и Спасо-Преображенском Соборе Мирожского монастыря в Пскове.

Видеолекция, которая также будет транслироваться на портале Президентской библиотеки, расскажет о государственном деятеле Российской империи Петре Аркадьевиче Столыпине.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание.

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts