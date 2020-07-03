«Ростелеком» на Юге обеспечит видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-2020

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«Ростелеком» обеспечит работу системы видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена на Юге, который в этом году проходит позднее запланированного срока в связи с переносом из-за пандемии коронавируса.

Накануне специалисты национального цифрового провайдера успешно протестировали все необходимое оборудование и инфраструктуру. В общей сложности к системе подключено около 10 тысяч аудиторий в 13 регионах ЮФО и СКФО. Экзамены проходят с 3 июля по 8 августа.

В ряде аудиторий технические специалисты провели модернизацию оборудования и технической инфраструктуры, установив две видеокамеры, охватывающие школьные места, самих участников и организаторов. Кроме того, они на каждом объекте подключили программное обеспечение, позволяющее наблюдать за процессом тестирования школьников одновременно со всех кабинетов в здании.

Во время проведения экзаменов «Ростелеком» будет вести мониторинг работоспособности программно-аппаратных комплексов в пунктах приема экзаменов и региональных центрах обработки информации. В филиалах компании сформированы аварийные бригады, готовые оперативно реагировать на потенциальные аварии и внештатные ситуации.

«Организация видеонаблюдения событий национального или даже международного масштаба для нас становится традиционной задачей, которую мы решаем с постоянным совершенствованием подходов. В этом году мы расширили каналы связи, организовали федеральную и региональные линии технической поддержки, увеличили мощность серверов, установили повышенную защиту портала от DDOS-атак. Уверен, что благодаря ответственности наших сотрудников и проверенным технологиям и в этом году экзамены пройдут максимально прозрачно и объективно», – отметил Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Источник: ПАО «Ростелеком»