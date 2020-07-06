Президентская библиотека приглашает к просмотру фильмов и видеолекций в режиме онлайн

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На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой трансляций, 10 июля 2020 года, в день начала битвы за освобождение Ленинграда в 1941 году, на портале библиотеки в режиме онлайн будут показаны видеолекции «О войне и о победе языком книги» (на основе творчества поэтессы Ольги Берггольц и «Блокадной книги») и «Ленинградская битва и её роль в достижении победы в Великой Отечественной войне».

На этой неделе пользователи благодаря онлайн-трансляциям смогут погрузиться в эпоху правления Екатерины II, узнать неизвестные подробности о немецких принцессах, ставших российскими императрицами; вспомнить о славных победах русской армии под командованием Петра I в Великой Cеверной войне и её генеральном сражении – Полтавской битве; изучить восточный вопрос в политике Николая I.

Не выходя из дома, каждый желающий сможет дистанционно посетить музей Первой мировой войны, который открыт в здании Ратной палаты, входящей в состав государственного музея-заповедника «Царское село».

Также для любителей истории Президентская библиотека подготовила фильмы о спасённых фресках в церкви Святого Георгия в Старой Ладоге и археологических раскопках на территории древней столицы Северной Руси.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет- вещание.

Всегда рады встречам на нашем портале!

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts