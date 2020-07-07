"Билет в будущее": Старт нового цикла проекта по ранней профессиональной ориентации

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В ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная старту третьего цикла проекта "Билет в будущее" в рамках нацпроекта "Образование".

Дата и время: 8 июля, 12:00

Об итогах проекта 2019 года, особенностях нового цикла, онлайн-диагностике и условиях участия расскажут первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, генеральный директор "Союза Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов, руководитель проекта "Билет в будущее" Евгения Кожевникова, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию "Р-Фарм" Иван Семенов, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и министр образования и науки республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев.

"Билет в будущее" – проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2020 году свой "Билет в будущее" получат школьники 78 регионов России, присоединившихся к проекту.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Ссылка на прямую трансляцию: https://tass.ru/press/10445

Источник: WorldSkills Russia