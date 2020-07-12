Объявлен старт нового цикла проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее»

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В июле стартует третий цикл проекта «Билет в будущее», направленного на раннюю профессиональную ориентацию школьников 6–11-х классов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», его цель - формирование у подростков способности к осознанному выбору профессиональной траектории.

«Самое сложное для школьника – разобраться в собственных желаниях и стремлениях. Проект «Билет в будущее» призван помочь нашим детям определиться с выбором профессионального пути», – отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

В числе новаций проекта в этом году Дмитрий Глушко отметил перевод практических мероприятий в онлайн-формат, а также свободную регистрацию и доступ к материалам платформы не только для учащихся, но и для их родителей. Интернет-платформа станет еще более функциональной и интересной для детей.

«Что хотят наши школьники сегодня? Каждый из них хочет быть самым лучшим и самым сильным. И в каждой профессии есть аспекты, которые ты сможешь сделать лучше других. Мы хотим, чтобы в итоге реализации проекта каждый школьник, который пройдет по этапам «Билета в будущее», раскрыл в себе такую суперсилу и стал суперпрофессионалом в выбранной им сфере деятельности», – считает генеральный директор «Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

На первом этапе школьники проходят онлайн-диагностику, которая позволяет им лучше понять себя и определить свои интересы в мире профессий. На втором этапе ребята проходят профессиональные пробы в разных сферах под руководством опытных наставников. На третьем этапе каждый школьник получает рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории: как продолжать выбирать профессию, где учиться, где и кем работать.

«Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в проект. Вместе с экспертным сообществом мы смогли перевести профессиональные пробы в онлайн. Благодаря этому с конца июля ученики 6–11-х классов из самых разных уголков страны смогут погрузиться в реальную профессиональную деятельность в режиме реального времени», – сообщила руководитель проекта «Билет в будущее» Евгения Кожевникова.

К проекту «Билет в будущее» подключаются отрасли российской экономики. «Проблема профориентации актуальна для любой отрасли. Проект «Билет в будущее» становится системообразующим инструментом тиражирования успешного опыта, который нужен сегодня в любой индустрии», – отметил вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию «Р-Фарм» Иван Семенов.

Популярность проекта растёт: если в пилотном цикле в 2018 году к проекту присоединился 41 регион, то в 2020 году «Билет в будущее» охватывает практически всю страну: 78 регионов всех федеральных округов. Опыт регионов показывает, что проект даёт и неожиданные результаты.

«Интересна реакция родителей на проект. Один из отцов, который "по принуждению" сопровождал своего сына вместо мамы на профессиональные пробы в Поволжский государственный колледж, был так впечатлен техническим оснащением и уровнем наставников, что решил пройти в образовательной организации переподготовку на станках с ЧПУ. Напомню, выпускник именно этого колледжа в 2018 году стал лучшим фрезеровщиком Европы», – сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Для регионов важно, что в процессе реализации проекта школьники могут познакомиться с возможностями региональной системы образования на площадках проведения профессиональных проб. Также «Билет в будущее» стимулирует модернизацию региональных систем образования.

«Республика Саха (Якутия) ставит перед собой задачу – войти в ТОП-15 регионов по качеству образования и уровню подготовки кадров. Для нас это приоритет, а «Билет в будущее» помогает решать эту задачу. Ведь ранняя профориентация помогает школьникам сделать осознанный выбор и гарантирует более качественную подготовку кадров», – заявил Министр образования и науки республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев.

Источник: «Билет в будущее»