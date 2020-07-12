Эксперты поддерживают решение главы Камчатки Солодова дополнительно оплатить работу по приему ЕГЭ

/Образование/

Единовременные выплаты для педагогов, задействованных на ЕГЭ, будут установлены в Камчатском крае.

Такая работа ведется по поручению врио губернатора Владимира Солодова. Эксперты отметили важность решения властей Камчатского края о дополнительной поддержке учителей. По их словам, в последнее время на педагогов легла большая нагрузка и ответственность, многие лишились полноценного отпуска. В этих условиях «очень важно сейчас поддержать» учителей. Эксперты также отметили, что подобные выплаты делают не во всех регионах и важно, что власти Камчатки «используют все механизмы, для того чтобы решать вопросы поддержки учителей».

В Камчатском крае для педагогов, задействованных в проведении ЕГЭ, будет установлена дополнительная единовременная выплата. Такое поручение дал врио губернатора Владимир Солодов. В министерстве образования Камчатского края сообщили, что соответствующий проект постановления уже разработан и вступит в силу в ближайшее время. «В этом году всем, кто принимает участие в организации и проведении Единого государственного экзамена, пришлось особенно нелегко. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности во время ЕГЭ, что закономерно увеличило нагрузку на всех специалистов, занятых в пунктах проведения экзаменов. Поэтому по поручению Владимира Викторовича Солодова был разработан проект постановления, устанавливающий единовременную выплату всем, кто причастен к проведению ЕГЭ», – заявила и. о. министра образования Камчатского края Александра Короткова.

Эксперты отметили важность такой поддержки властями Камчатки педагогов, которые последние месяцы работают в непростых условиях. В частности, заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников образования Татьяна Куприянова сказала «Клубу Регионов»: «Порядок и размер этой компенсации устанавливается в регионах в зависимости от возможности бюджетов и в зависимости от понимания важности этой работы. В настоящее время педагогам приходится работать в новых условиях и на них лежит большая ответственность. Мы понимаем, что наполнение бюджетов в регионах разное, поэтому важно использовать все механизмы, для того чтобы решать вопросы с поддержкой учителей. Подобные выплаты за работу на ЕГЭ делают не везде. Но ранее наши организации в регионах обращались к органам власти с предложением изыскать средства для дополнительного поощрения педагогических работников, которые работают в условиях дистанционного обучения. И только в отдельных регионах нашли средства для частичной компенсации затрат учителей. То же самое касается ЕГЭ. Здесь тоже есть свои специфические особенности. Есть сложности, которых не было в обычной ситуации. Педагогические работники в этот сложный период способствовали продолжению стабильного обучения. Поэтому очень важно, что власти Камчатки их сейчас поддерживают».

Руководитель Камчатской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», председатель Общественного совета при министерстве образования Камчатского края Пётр Скрипник подчеркнул важность того, что выплаты получат все специалисты, которые примут участие в работе на ЕГЭ: «Дело в том, что привычный график сдвинулся. Многим педагогам сейчас пришлось отложить свой отпуск. Поэтому такая поддержка в виде выплаты будет важной для учителей. Педагогов нужно поддерживать, и выплаты такого характера должны быть. И важно, что выплаты будут для всех, кто участвует в организации ЕГЭ».

Добавим, что в Камчатском крае все специалисты, привлекаемые к проведению ЕГЭ, получат от 6 000 до 12 000 руб. в зависимости от выполняемой работы.

Куприянова отметила, что в дальнейшем профсоюз будет изучать практики регионов по выплатам компенсаций педагогам за работу на ЕГЭ и распространять лучшие из них.

Источник: http://m.club-rf.ru/41/detail/4300