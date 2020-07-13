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Завершилась первая волна приема в Музыкальный кадетский корпус

Завершилась первая волна приема в Музыкальный кадетский корпус Краснодарского государственного института культуры.

До 15 июля будут приниматься заявления о согласии на зачисление поступающего. Приказ ректора о зачислении будет издан 17 июля.

Проверка музыкальных данных поступающих проводилась в онлайн-режиме, будущие кадеты также присылали видеозапись исполнения произведения на духовых и ударных инструментах, проходили отбор по образовательным предметам.

Ознакомиться с рейтингом можно будет на официальном сайте Краснодарского государственного института культуры в разделе «Абитуриенту».

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba

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Категория: Новости / Образование

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