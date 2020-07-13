Академия Просвещение открывает Летнюю школу управления – 2020

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13 июля начала работу дистанционная образовательная площадка для специалистов систем общего и дополнительного образования — Летняя школа управления.

В течение месяца, до 13 августа, педагоги смогут получить актуальную информацию о планировании деятельности школ в 2020-2021 учебному году, об инструментах внедрения современной внутренней системы оценки качества образования, цифровых образовательных технологиях, а также практические навыки управленческой культуры от ведущих экспертов отрасли. Организатором мероприятий выступает «Академия Просвещение».

С начала 2020 года система образования во всем мире оказалось в ситуации высокой степени неопределенности из-за новых дистанционных форматов, онлайн-инструментов и отсутствия четкого прогноза на будущий учебный период.

Для отечественных специалистов принципиальной задачей стало объединить знания и опыт для совместного поиска и внедрения наиболее эффективных решений, направленных на развитие и укрепление региональных практик управления качеством школьного образования. Летняя школа управления – 2020 стала результатом подобного объединения и одновременно планом развития компетенций специалистов общего и дополнительного образования перед новым учебным годом.

Онлайн-программа Летней школы управления состоит из 4 самостоятельных образовательных треков:

Развитие управленческой культуры в сфере образования: организационно-технологические практики

Цифровой контекст образования: электронное обучение и дистанционные образовательные технологии

Оценка качества образования: от оценочных процедур к управленческим решениям

Мастерство руководителя: эффективные поведенческие стратегии и техники

Программа мероприятий адресована руководителям образовательных организаций, педагогам, работникам организаций дополнительного профессионального образования, а также специалистам органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

«Летняя Школа Управления 2020-го года — это уникальная возможность объединиться в одну большую команду и обменяться лучшими управленческими практиками, возможность привести ваши управленческие навыки в актуальное, соответствующее федеральным требованиям и текущей ситуации состояние...», — прокомментировала миссию Программы Лариса Николаевна Тутова, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, — «накануне нового учебного года нам всем необходимо вдумчиво и критически отнестись к планированию и организации образовательного процесса, к формированию и профессиональному развитию управленческих и педагогических команд», — подчеркнула она в своем обращении к участникам Летней школы.

Среди тем конкретных вебинаров, представленных в рамках образовательных треков, присутствуют финансово-экономические вопросы перехода на программный бюджет, вопросы цифровой трансформации школ, модели оценки качества образования, темы личной эффективности и профессионального развития кадров.

К участию приглашены следующие эксперты:

Киселёва Наталья Александровна, заместитель министра образования Московской области, учитель математики

Абанкина Ирина Всеволодовна, директор Института развития образования НИУ ВШЭ, член Ученого совета НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук профессор

Клячко Татьяна Львовна, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, доктор экономических наук

Комаров Роман Владимирович, ученый секретарь Ученого совета ГАОУ ВО МГПУ, кандидат психологических наук, доцент, эксперт конкурса инноваций в образовании (Институт образования НИУ ВШЭ, «Рыбаков фонд»), эксперт конкурса открытых онлайн-курсов курсов EdCrunch Award OOC

Моисеев Александр Матвеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории развития личностного потенциала в образовании Института системных проектов ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический университет"

Губанова Елена Владимировна, профессор кафедры управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, кандидат педагогических наук, доцент, эксперт в сфере общего образования по вопросам управления (менеджмента) образовательной организацией

Илюхин Борис Валентинович, директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС

и другие.

Источник: Letoedu.prosv.ru