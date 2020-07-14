Объявлены имена победителей конкурса «Городская мастерская семейного творчества»

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Стали известны итоги масштабного творческого онлайн-конкурса, участие в котором приняли более 900 московских семей. Группа компаний «Просвещение» вошла в экспертный совет жюри и предоставила приз на одну из самых популярных номинаций.

Семейный досуг — важнейший инструмент воспитательной работы и неотъемлемая часть процесса укрепления внутрисемейных отношений и ценностей. Ориентация на поддержку родителей, их включение в образовательные, воспитательные и творческие процессы — одна из ведущих задач «Просвещения».

Конкурс «Городская мастерская семейного творчества», главным организатором которого является ГБУК г. Москвы «Мосразвитие», направлен на формирование развивающей среды и укрепления культуры семейного досуга.

Участники представляли свои семейные проекты в рамках одной из 9 номинаций: рисунок, фотография, поделка, танец, музыкальное произведение, постановка, видео, литературное произведение и продукт.

Всего на Конкурс было подано 937 проектов. Наибольшее число участников представили работы в номинациях «Рисунок» и «Поделка» – всего около 450 участников. Победитель в номинации «Поделка» получил от Группы компаний «Просвещение» специальный подарок — Creative-BOX — коробку с наполнением для семейного досуга, собранную с учетом возраста победителей. В подарок вошли разнообразные пособия издательства по технологии для начальных классов и средней школы, книги по рисованию и для родителей, канцелярия и предметы для творчества.

«Мы благодарны всем семьям, которые откликнулись и активно включились в творческий процесс, создали столько потрясающих проектов. Надеемся, что каждая семья весело и увлекательно провела время и обязательно продолжит свои творческие начинания. Ждем всем в библиотеках и культурных центрах Москвы!» — отметили организаторы конкурса «Городская мастерская семейного творчества».

Всего по другим номинациям было зарегистрировано следующее количество участников:

«Литературное произведение» — 49

«Музыкальное произведение» — 52

«Постановка» — 77

«Продукт» — 68

«Танец» — 44

«Фотография» — 69

«Видео» — 126

«Итоги этого конкурса наглядно демонстрируют, что роль родителей в развитии творческих способностей и креативного мышления детей невозможно переоценить. Номинация “Просвещения” оказалась самой популярной, и нам приятно было увидеть, насколько нестандартные и уникальные идеи рождаются в рамках семейных занятий, насколько любознательны, трудолюбивы дети. Мы искренне надеемся, что подобные активности пробудят и укрепят у ребят, а также взрослых участников, стремление к совместному развитию и познанию своих способностей», – рассказала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте: https://tvoridoma.moscow/

В июле ГК «Просвещение» презентовала всероссийский проект «Родительский университет», целью которого станет многопрофильная поддержка родителей в вопросах воспитания и обучения детей, а также личностного и профессионального развития самих родителей.

Источник: https://tvoridoma.moscow/