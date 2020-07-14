Акселерацию в Летней школе Конкурса инноваций в образовании прошли 30 проектов

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10 июля завершилась Летняя школа Конкурса инноваций в образовании (КИвО).

33 команды из 21 города прошли насыщенную программу акселерации, которая впервые в этом году состоялась онлайн. ГК «Просвещение» стало партнером конкурса, а ее эксперты вошли в состав жюри.

В этом году Летняя школа продлилась целых три недели вместо традиционной одной. Команде КИвО удалось привлечь к участию экспертов из самых разных сфер. К проекту присоединились АСИ, ГК «Просвещение», РВК, Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ и другие активные игроки рынка образовательных технологий.

Проекты в этом году были представлены по самым разным направлениям и сферам образования.

Так, например, в Школе приняли участие 5 инклюзивных проектов, два из которых направлены на помощь слабовидящим — Learn Braile (тренажер для шрифта Брайля) и «Голбол» (методика игр с мячом), один — на помощь детям с РАС («Движение без границ») и два — с ОВЗ («Арт-маршруты без барьеров» и курсы программирования для детей с ОВЗ).

На преодоление социальных проблем с помощью образовательных методик направлены проекты «Форум-театр» (профилактика буллинга), #НеРазлейВода (цифровая грамотность для девиантных подростков) и YOU CAN (профориентация детей-сирот).

Интерактивный обучающий контент предлагают школьникам проекты «Всероссийских заповедный урок» (заповедники России), Brassbook.ru (платформа для учеников музыкальных школ и школ искусств) и #ОткрытыйКосмос ( интерактивный VR-музей космической техники).

Платформа In vivo приглашает школьников сотрудничать друг с другом и с действующими учеными при реализации проектов, сервис Tensy готов организовать взаимное микрообучение учеников, проект Jam!Speech — научить выступать со стандап-лекциями.

В число проектов вошли также и посвященные профессиональному развитию педагогов также: программа «Суперклассный» поддержит педагогов тренингами с фокусом на навыки управления классом и психологическую компетентность, а ManagePRO поможет профессиональному развитию школьных управленцев.

Два проекта ориентированы на вузовскую аудиторию: «Тесла» — площадка обучения молодых ученых защите интеллектуальной собственности и «Турнир Трех наук» — проект поддержки карьерного старта для ученых и инженеров в высокотехнологичных отраслях.

На взрослую аудиторию рассчитан проект Procraft.design — онлайн-школа дизайна, ремесленного мастерства и предпринимательства.

«Видеть людей с горящими глазами, жаждущих создать новые образовательные проекты и сделать обучение увлекательным и привлекательным, — для меня это мощный источник вдохновения. В такие минуты я убеждаюсь: миссия Рыбаков Фонда — сформировать традицию развития социума своими руками — абсолютно реальна. Команды-участники конкурса — это инициативные, смелые, ищущие люди, которые понимают, что от них зависит будущее — они не ждут перемен, они их совершают. Это люди из педагогической среды и им лучше других известны боли и потребности школы, учеников, учителей, родителей», — подчеркнула Екатерина Рыбакова, президент Рыбаков Фонда и со-председатель жюри КИвО.

Летняя школа в этом году впервые проходила онлайн и оказалась масштабным агрегатором решений, в том числе для современных вызовов дистанционного обучения. К традиционным форматам лекций от ведущих специалистов добавились онлайн-воркшопы, позволившие всем участникам опробовать на практике новую информацию и навыки. Конкурсанты вместе с экспертными трекерами еженедельно выполняли домашние задания, учились ставить проектные цели и сверять дорожную карту с итогами работы.

«В качестве трекера летней школы я „прокачалась“ вместе со своими подопечными. За прошедшие три недели участники Летней школы проделали феноменальную работу, каждый представленный в полуфинале проект заслуживает как минимум, внимания, и как максимум — серьезной поддержки. Для себя мы определили круг интересов и готовы эту поддержку оказать», — отметила директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

Онлайн-формат, в котором вынужденно оказался КИвО в 2020 году, позволил организаторам и участникам не только не сузить географию и форматы работы в Летней школе, но существенно расширить ее.

«Мы пилотировали новые форматы — мастермайнды и random coffee с яркими собеседниками из мира образования и бизнеса, чтобы запустить нетворкинг. В качестве теоретической базы мы использовали онлайн-курс Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ для стартапов — он был предложен участникам для самостоятельного изучения. Профессионалы Института образования НИУ ВШЭ поддержали участников онлайн-консультациями. Наш финальный питч состоялся в Zoom со всеми атрибутами — волнением, голосованием жюри, объявлением лучшего блогера Школы и даже небольшим концертом укулеле. В целом, digital-Школа оказалась эффективным форматом, мы собрали позитивную обратную связь от участников и всех наших волонтеров» , — подвела итоги директор Конкурса Диана Королева.

Поддержку Конкурсу оказали: ГК «Просвещение», Центр СОЛЬ, Институт образования, Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ, Открытый университет Сколково, ФРИИ, Рыбаков Фонд, Maximum Education, «Мел», «Комсомольская правда», «Педсовета» , благотворительный фонд Шалаш и патентное бюро «Царская привилегия».

О Конкурсе инноваций в образовании:

За время проведения КИВО (2014?2020 гг.) было рассмотрено более 4 тысяч проектов из всех регионов России и 20 зарубежных стран.

Всего Конкурсом охвачено сообщество из более чем 12 тысяч инноваторов и предпринимателей в области образования по всей стране.

Проекты-финалисты Конкурса получили возможность дальнейшего развития на площадках партнеров (АСИ, РВК, Microsoft, Сбербанк, Институт образования ВШЭ, Ассоциация детских товаров, издательства «Просвещение», Рыбаков Фонд). Сегодня успешно реализуются более 150 проектов - выпускников Конкурса. На конкурсе сформировались такие известные проекты, как «Учитель для России», «Кодабра», «Москва глазами инженера», клуб «Билим».

В 2018 году в состав жюри КИвО вошли иностранные эксперты — основатель и генеральный директор Всемирной организации образования Маркес Андерсон, директор Evidence Institute Мацей Якубовски, профессор Будапештского университета ELTE Габор Халасз и директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер. В 2019 году к жюри присоединился управляющий директор EDvisor Finland Нил О’Тул.

Победителем конкурса в 2019 году стал инклюзивный проект – комикс «Команда С.Л.У.Х.», созданный с целью взаимной адаптации детей с нарушениями слуха и здоровых детей.

Источник: kivo.hse.ru