На Кубани пройдет школа молодых ученых с участием представителей Российской академии наук

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В Краснодарском крае пройдет школа молодых ученых «Эволюция», сообщает пресс-служба региональной администрации. Лекторами станут сотрудники Высшей школы экономики, Российской академии наук и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», уточняет минобр края.

Школу в режиме онлайн-конференции посетят 22 и 23 июля научные сотрудники и аспиранты в возрасте до 35 лет. В программе заявлены лекции на темы глобальных трендов и квантовых коммуникаций, а также различные тематические практикумы. Кроме того, спикеры расскажут о том, как и где можно получить научные гранты на разработку собственных проектов. Школу проводит краевое министерство при содействии КубГУ и Кубанского научного фонда.

Чтобы принять участие, надо оставить заявку до 10 часов вечера 19 июля.

Источник: https://kuban.mk.ru/