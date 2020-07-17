Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

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Выпускники и родители написали петиции с жалобами на необоснованную сложность заданий.

Выпускники и их родители потребовали признать результаты ЕГЭ по химии недействительными. На портале Change.org появилось сразу несколько петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий. Автор одного из обращений пишет, что «работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов». «На экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!», – написала она.

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков. «Зачем надо было настолько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» – задается вопросом он, адресуя его министру просвещения Сергей Кравцову.

Эксперт отмечает, что ЕГЭ такого уровня ломают психику детей и подрывают их веру в себя.

Ранее мы писали о том, как ЕГЭ по химии сдавала учительница из Красноярска. По ее словам, были задания, которые они видела впервые.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/7/17/EGE/13931-rezultaty_ege_po_himii_trebuyut_priznat_nedeystvitelnymi