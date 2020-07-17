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В Краснодарском государственном институте культуры установлено новое пороговое значение баллов ЕГЭ

Соответствующий приказ подписало Министерство культуры Российской Федерации.

Теперь минимальное количество баллов для подачи документов в институт культуры снизилось, исходя из общих результатов, полученных выпускниками на ЕГЭ. Пороговое значение по русскому языку стало 36 баллов, по литературе и истории – 32 балла, по обществознанию порог установлен в 42 балла.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Образование

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