/Образование/
В Краснодарском государственном институте культуры установлено новое пороговое значение баллов ЕГЭ
Соответствующий приказ подписало Министерство культуры Российской Федерации.
Теперь минимальное количество баллов для подачи документов в институт культуры снизилось, исходя из общих результатов, полученных выпускниками на ЕГЭ. Пороговое значение по русскому языку стало 36 баллов, по литературе и истории – 32 балла, по обществознанию порог установлен в 42 балла.
Источник: пресс-служба ректора КГИК
Категория: Новости / Образование