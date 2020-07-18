Студенческие стипендии хотят приравнять к МРОТ

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Минобрнауки рассматривает возможность увеличения размера студенческой стипендии до уровня МРОТ, заявили РИА Новости в ведомстве.

Кроме того, выплаты для аспирантов предлагается поднять до уровня средней зарплаты в регионе.

С начала года МРОТ в России составляет 12 130 рублей. Средний размер стипендии для студентов - 2 980 рублей.

Последний раз выплаты учащимся повышали в 2018 году, тогда они выросли на четыре процента. На это ушло 3,7 миллиарда рублей бюджетных денег.

Тем временем, стипендии для москвичек с маленькими детьми по программе бесплатного переобучения уже приравняли к МРОТ. Это произошло 20 мая согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина.

Речь идет о действующей с 2013 года программе обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком. Повышенные выплаты уже получают порядка десяти тысяч женщин.

Источник: https://www.mk.ru/