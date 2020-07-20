Винодельня «Кубань-Вино» инвестировала средства в оснащение лаборатории Кубанского государственного технологического университета

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Крупнейшее винодельческое и виноградарское предприятие России продолжает развивать сотрудничество с вузами региона. «Кубань-Вино» взаимодействует с университетами не только в области подготовки высококвалифицированных кадров, но и в укреплении материально-технической части учебного процесса.

В июне этого года компания инвестировала в покупку оборудования в лабораторию и учебный зал кафедры технологии виноделия и бродильных производств имени А. А. Мержаниана Кубанского государственного технологического университета. По словам руководства вуза, подобные проекты помогают укрепить двусторонние деловые отношения в сфере науки и образования.

«Кафедра технологии виноделия и бродильных производств в этом году отмечает юбилей – 50 лет. Выпускники кафедры работают на различных винодельческих предприятиях России, в том числе на «Кубань-Вино». Поддержка такой крупной компании очень ценна для нас. Техническое оборудование необходимо нам для осуществления научных исследований, кроме того, оно помогает сделать учебный процесс эффективным и насыщенным полезной информацией. Степень оснащенности кабинетов показывает уровень престижа университета в целом», - рассказал ректор Кубанского государственного технологического университета Михаил Барышев.

«Для винодельни это уже не первый опыт взаимодействия с вузами. Такие совместные программы приносят пользу не только студентам, но и компании – мы заинтересованы в качественной подготовке молодых кадров, которые в будущем придут к нам на производство. У нас есть несколько направлений подобного сотрудничества – и в области образования, науки, в сфере внедрения новых технологий, и в организации и проведении производственной и преддипломной практик студентов на наших предприятиях», - прокомментировала генеральный директор ООО «Кубань-Вино» Виктория Емельянович.

Программы сотрудничества с вузами региона – одно из социально-образовательных направлений деятельности «Кубань-Вино». Компания, как один из крупнейших представителей агропромышленного сектора ЮФО, играет важную роль в развитии региона, в том числе, оказывая реальную поддержку будущим специалистам отрасли.

Источник: https://kuban-vino.ru/about/events/news/