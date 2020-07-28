В первые две недели сентября в каждой школе будет присутствовать врач

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Медицинский работник будет присутствовать в каждой школе России с 1 по 14 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее он сообщил, что 1 сентября новый учебный год начнется в традиционном формате, а дистанционный формат обучения будет использован как дополнительный.

Занятия в российских школах из-за коронавируса были дистанционными с конца марта.

«Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших школ информационными технологиями. Ни в коем случае мы не перейдем на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению», – сказал министр.

«Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», – сказал Кравцов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС). Сергей Кравцов сообщил, что пока в планах провести линейки 1 сентября в традиционном формате.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/7/28/health/14067-v_pervye_dve_nedeli_sentyabrya_v_kazhdoy_shkole_budet_prisutstvovat_vrach