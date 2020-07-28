«На Менделеевской олимпиаде по химии у сборной России была очень хорошая подготовка»

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Интервью с победителем международной и всероссийской олимпиады школьников по химии.

18 июля стали известны результаты 54-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Участник сборной команды Российской Федерации Алексей Шарыгин, ставший обладателем золотой медали, рассказал об особенностях подготовки к международным и всероссийским интеллектуальным состязаниям. Участие сборных команд России в международных интеллектуальных состязаниях 2020 года организует Российский университет дружбы народов. Оператором всероссийской олимпиады школьников в 2020 году является Академия «Просвещение», входящая в одноименную Группу компаний.

– Алексей, поделись своими впечатлениями от 54-ой Международной Менделеевской олимпиады по химии, как ты оцениваешь результаты?

У сборной России была очень хорошая подготовка и очень сильные участники, которые попали в команду, пройдя сложный отбор. В 54-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии участвовали 130 человек из 27 стран. В этом году олимпиада впервые прошла в дистанционном формате. Все получилось очень хорошо, несмотря на небольшие сложности. В Менделеевской олимпиаде я участвую уже второй раз. В этот раз я завоевал золотую медаль, заняв 4 место в общем зачете. Задачи олимпиады были очень интересными, местами достаточно сложными.

– Какие задание вызвали наибольшие трудности, а с какими удалось справиться легче всего?

Наибольшую сложность для меня представляли задачи, связанные с разделом «Науки о живом и полимеры» – эти задачи я хуже всего решил как на первом, так и на втором туре. Органическая химия, на мой взгляд, наоборот, была несложной. Отдельно запомнилась задача по аналитической химии про определение количественного состава лекарственного препарата и задача по физической химии про наночастицы и одного венгерского химика.

– Как происходила подготовка к олимпиаде?

В течение года и перед самой олимпиадой я принял участие в нескольких учебно-тренировочных сборах, помимо этого я готовился самостоятельно. Основной упор был сделан на решение задач из различных разделов химии, в том числе и задач с прошлых Менделеевских олимпиад.

– Ты также являешься победителем всероссийской олимпиады школьников по химии в 2019 году. Поделись несколькими советами, как успешно подготовиться к интеллектуальным состязаниям?

Да, в прошлом году я участвовал в заключительном этапе за 9 класс, где стал абсолютным победителем. В этом году стал победителем регионального этапа. В целом, как в этом, так и в прошлом году готовился равномерно в течение всего года. У нас в лицее было несколько тренировочных сборов, направленных на подготовку к региональному и заключительному этапу олимпиады. На мой взгляд, самый главный совет при подготовке к всероссийской и международной олимпиадам – решать задачи прошлых лет. Также важно работать с решениями и находить собственные ошибки в них, корректно считать свои баллы по критериям. Советую планировать подготовку, стараясь не допустить выгорания, а также сильно не перегружаться и не забывать про отдых.

– Почему именно химия? Чем тебе близок этот предмет?

Я учусь в Вологодском многопрофильном лицее. У нас в школе химия преподается с 5 класса, но серьезно я ей увлекся в 7-8 классах, во многом благодаря своему учителю химии Кругловой Ирине Ивановне. До химии некоторое время я занимался математикой, физикой и биологией, но именно химия мне показалась наиболее интересной. В будущем я хочу связать свою жизнь с химией, но пока у меня нет четкого представления, как именно я хотел бы это сделать. Я планирую поступать на химический факультет МГУ.