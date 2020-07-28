Директора школ обсудят с экспертами эффективные подходы в оценке качества образования

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C 28 июля для учителей и руководителей школ стартует серия профессиональных лекций и мастер-классов по теме «Оценка качества образования: от оценочных процедур к управленческим решениям».

Мероприятия проведут ведущие эксперты-ученые и методисты в рамках Летней школы управления. Зарегистрироваться на участие можно в течение всего времени на сайте letoedu.prosv.ru.

Участники Летней школы управления смогут проработать практики в контрольно-оценочной деятельности, получить рекомендации по эффективному управлению и организации педагогического процесса, а также диагностике профессиональных затруднений педагогов.

«Управление школой всегда сопряжено с поиском и выбором оптимальных решений в сфере контроля и оценки качества образования. Сегодня усиливаются требования к внутришкольной оценке, к созданию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), к ее объективности, – рассказала руководитель проекта «Школа управления» Центра дополнительного профессионального образования Академии «Просвещение» Инна Иванова. – Кроме того, сейчас важно учитывать требования поэтапного внедрения оценочных практик, аналогичных инструментам PISA, а также внедрение функциональной грамотности в образовательные программы школ».

Особенности проведения мониторингов в школах в соответствии с современными требованиями раскроет доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования ИНО МГПУ Надежда Фомина в рамках вебинара «Процедуры и функции мониторинга».

Какую полезную информацию для управления школой можно извлечь из внешних, федеральных и региональных оценочных мероприятий, участникам расскажут в ходе мастер-класса «Оценочные процедуры и управление в образовании. Связи и противоречия». Спикер – директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин.

При участии доцента кафедры педагогических технологий непрерывного образования ИНО МГПУ Галины Савиных пройдут профессиональные практикумы, на которых участники смогут изучить критерии эффективности региональных механизмов управления качеством образования и подходов к организации ВСОКО.