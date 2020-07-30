Всем ли по карману собрать ребенка в школу?

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Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%, заявляют аналитики. Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец оценила в эфире радио Sputnik, каково это – купить все необходимое к школе.

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55% по сравнению с прошлым годом – в этом году на комплект канцелярских принадлежностей придется потратить 712 рублей, подсчитали аналитики IT-компании "Платформа ОФД".

Средний пенал подорожал на 60% процентов, но и покупать его стали на 26% реже. Дневников тоже пока купили меньше, чем в прошлом году, а средний чек на них вырос на 34%.

Для многих эти траты и так были ощутимыми, а из-за пандемии стало еще сложнее, отметила в эфире радио Sputnik председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец.

"Рост цен на школьные товары – это катастрофа для подавляющего большинства семей, потому что и так было дорого собрать школьника, а теперь, в период пандемии, многие остались без работы. Государственных доплат не хватает, при этом нет никакой гарантии, что не будет контрафакта. Получается, родители мало того что переплачивают, но еще и за некачественный или откровенно опасный товар. Я считаю, что родители должны не стесняться проверять документы на продукцию, потому что иначе придется рассчитываться не только ранним выходом из строя, но и здоровьем детей. Иногда, чтобы сэкономить, мы рискуем и часто проигрываем", - считает Ирина Волынец.

По ее словам, несправедливо лишенными выплат от государства оказались школьники старше 16 лет.

"Под вопросом дети от 16 до 18 лет – чем они провинились? Пока на официальный запрос уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой Минтруд ответил, что он не видит необходимости в этих выплатах. Даже студент-очник не требует меньше денег, а иногда и больше, если он учится в другом регионе. Остается загадкой то, чем руководствовались чиновники, которые определяли возрастную зону", - сказала Ирина Волынец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/