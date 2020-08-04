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Студентка института культуры выиграла международный конкурс в Великобритании
Студентка кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры Анастасия Чернышова завоевала Гран-при в Международном конкурсе "Golden time talent".
Он проходил дистанционно в Великобритании. Вокалистка отправляла видео своего выступления, в котором исполнила произведение "Grenade" Bruno Mars.
Студентка занимается в классе преподавателя, оперной певицы Марины Сташкевич.
Анастасию как обладателя высшей награды пригласили лично принять участие в церемонии награждения, которая пройдет в марте в Лондоне.
Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba
Категория: Новости / Образование