Студентка института культуры выиграла международный конкурс в Великобритании

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Студентка кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры Анастасия Чернышова завоевала Гран-при в Международном конкурсе "Golden time talent".

Он проходил дистанционно в Великобритании. Вокалистка отправляла видео своего выступления, в котором исполнила произведение "Grenade" Bruno Mars.

Студентка занимается в классе преподавателя, оперной певицы Марины Сташкевич.

Анастасию как обладателя высшей награды пригласили лично принять участие в церемонии награждения, которая пройдет в марте в Лондоне.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba