Эксперт: ростовский губернатор подает пример в части поддержки учителей

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В Ростовской области принято решение о дополнительных выплатах для учителей из-за растущей нагрузки в условиях пандемии коронавируса.

Соответствующие поправки, предложенные главой региона Василием Голубевым, одобрили депутаты регионального парламента. Доплата составит 5 тыс. руб., ее с 1 сентября начнут получать более 20 тыс. классных руководителей региона.

Как рассказала проректор МГПУ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», член Совета по русскому языку при президенте РФ Людмила Дудова, ее рабочее время как учителя в условиях пандемии выросло как минимум в полтора раза. По словам эксперта, дополнительные выплаты для учителей в этих условиях просто необходимы, и Ростовская область – пример того, как оперативно власть решает эти вопросы.

«С началом нового учебного года нагрузка на педагога вырастает колоссально. Согласно новым санитарным правилам и нормам меняется наполняемость классов, а значит, педагог должен вести один урок в двух классах вместо одного. Будет ли увеличиваться от этого учтенная нагрузка? Я не нашла ответа, – поясняет Дудова. – Одно дело, если педагог проводит урок перед 30 детьми, а другое – один и тот же урок дважды перед 15 детьми. Я уж не говорю, что организация урока в новых санитарных требованиях требует от педагога дополнительных усилий. Организация перемен, горячего питания, ограничение лишних контактов между детьми – это все ложится на педагога».

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина отмечает, что дополнительные выплаты для педагогов – похвальное начинание, но, кроме этого, финансовая поддержка нужна и самим школам для обеспечения безопасного обучения. «Мы очень обеспокоены тем, как будет соблюдаться в классах социальная дистанция. Где взять дополнительные площади помещений, чтобы детей рассадить? Откуда финансовые средства у учреждений на рециркуляторы? У школ нет таких статей в бюджетах. Поэтому прямая обязанность руководителя региона думать и об этом тоже», – считает Храпылина.

Добавим, что по предложению Василия Голубева еще в апреле депутаты пересмотрели некоторые статьи регионального бюджета, увеличив расходы на образовательную сферу, средства были выделены в том числе на установку устройств для обеззараживания воздуха в классах. Кроме того, в соответствии с требованием Роспотребнадзора для школ Ростовской области уже разработан специальный график начала и окончания уроков, график проветривания классов. Как сообщили в региональном Минобре, также будет увеличено количество уроков на свежем воздухе, если это будут позволять погодные условия.

Источник: http://club-rf.ru/61/detail/4408