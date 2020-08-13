На Международной онлайн-конференции 20 августа обсудят смешанное обучение

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Как учителя смогут совмещать традиционное и онлайн-образование? Как учить и учиться в новом учебном году?

Идеями и опытом поделятся ученые из РУДН, МГИМО, ВШЭ, МФТИ и учителя из России и стран СНГ 20 августа на Международной онлайн-конференции, организованной Skysmart. О ресурсах, которые будут полезны для педагогов английского языка уже в ближайшие месяцы, расскажут ведущие специалисты Группы компаний «Просвещение».

20 августа, в преддверии нового учебного года учителя России, Украины и Казахстана обсудят с ведущими экспертами сочетание приемов традиционного и дистанционного обучения в школах, а также поделятся практическими наработками для смешанного обучения. Мероприятие объединит свыше 6 000 участников – учителей, директоров школ, представителей профессионального педагогического сообщества.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции.

В активной повестке – обмен лучшими практиками в проведении онлайн-уроков (из опыта работы учителей), приемы активного слушания и коммуникации с учениками в очном и онлайн-формате, повышение мотивации школьников, формирование сетевых сообществ, и многое другое.

«Смешанное обучение, сочетающее традиционные занятия с уроками онлайн, в современных условиях является ключевой технологией для достижения успеха и школьником, и учителем. Конференция позволит получить ответ на вопрос, какие практики, методики и инструменты лучше всего помогут организовать учебный процесс в таком формате и добиться необходимых результатов», – рассказал академический директор Skyeng, главный редактор издательства «Титул» и журнала «Английский язык в школе», канд. пед. наук Алексей Конобеев.

«Перед нами и школами стоят серьезные задачи – обеспечить качественное массовое образование и эффективное сочетание офлайн и онлайн-обучения, помочь учителям и родителям развивать способности и таланты учеников. В свете цифровой трансформации были созданы такие ресурсы, как «Моя школа online», интерактивная рабочая тетрадь Skysmart и многофункциональное учебное пособие с цифровым дополнением (AR). Но как подобные технологии могут помочь учителям английского языка уже в ближайшие месяцы? На мероприятии мы обсудим материалы, которые необходимы для реализации ФГОС, и ресурсы, которые помогут в модернизации воспитательной деятельности с учетом специфики предмета «Иностранный язык», – поделился руководитель Центра лингвистического образования издательства «Просвещение» (входит в одноименную Группу компаний) Максим Семичев.

Зарегистрироваться на Международную онлайн-конференцию

можно по ссылке https://skysmart.ru/distant/courses/conference/