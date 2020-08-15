«Уж лучше дистанционка»: родители школьников в ужасе перед 1 сентября

/Образование/

Приближающееся начало учебного года повергает родителей в ужас. В первую очередь – своей неопределенностью. До сих пор неясно, как будет организована учеба школьников в очном формате – а именно его с уверенностью обещает Минпросвещения.

В какое время будут начинаться занятия, останется ли возможность пользоваться группами продленного дня и, главное – безопасен ли для здоровья как самих детей, так и членов их семей выход в такое тесное и контактное сообщество, как школа?

Мы собрали мнения и опасения родителей учеников разных классов.

- До недавнего времени я больше всего боялась, что с первого сентября нас снова отправят на дистанционку, - говорит мама третьеклассницы Иры. – Вспоминаю как кошмарный сон весеннюю эпопею, когда надо было срочно находить человека, который не только сидел бы дома с дочерью (на моей работе удаленка невозможна), но и занимался бы с ней уроками. Мы в итоге нашли няню, но с учебой она совершенно не справлялась, в итоге Ира очень отстала. Эта же няня сейчас находится с ней на даче, но в сентябре мы рассчитывали, как раньше, оставлять Иру на продленку. А сейчас говорят, что продленки скорее всего в нашей школе вообще не будет. Это для нас катастрофа, оплачивать няню и дальше нам не по карману!

Москвичку Александру Комарову больше всего волнует, не сдвинется ли начало занятий у ее 10-летнего сына и 12-летней дочери:

- Раньше я отвозила их в школу к 8.30 и сразу мчалась на работу, тютелька в тютельку успевала. А сейчас, возможно, у них занятия будут начинаться в разное время, они же в разных классах учатся. И в какое время – тоже неизвестно! Что делать, ума не приложу, у меня рабочий день начинается в строго определенное время, и как быть, если я не буду успевать к его началу?

Но главной головной болью для родителей, как выяснилось, остаются вопросы эпидемиологической безопасности.

- Наш сын астматик, находится в группе риска, - говорит житель подмосковного Королева Сергей, - для него возможное инфицирование может обернуться бедой. А ведь в школе невозможно никакое дистанцирование, это все болтовня и создание видимости для самоуспокоения. Дети есть дети, они будут и над тетрадками нос к носу наклоняться, и возиться-толкаться друг с другом, и руками за все подряд хвататься, а потом в рот их тянуть. Риск заражения в школе, как и в любом детском коллективе огромен, и мы с женой просто в отчаянии. Хотели даже сына на надомное обучение временно перевести, но он у нас очень коммуникабельный, очень соскучился по одноклассникам и ни в какую не соглашается. Каждый день скандалы теперь, но он говорит, что все равно в школу пойдет.

Того же мнения придерживается и Ольга, мать сестер 7-ми и 15-ти лет:

- Говорят, что для детей вирус не страшен, но с нами живет 76-летняя бабушка, да и я сама недавно лечилась от онкологического заболевания, поэтому очень боюсь заразы. По мне так лучше бы оставили пока дистанционку в учебе, раз эпидемию еще не победили. Знаю, меня побьют за такие слова, и весной мы сами намучились с этой дистанционкой – но что же делать? Жизнь важнее, и здоровье тоже. Ждем теперь 1-го сентября как судного дня… Думала, хоть старшая дочь разумная, будет дистанцию соблюдать и все такое. Но вчера она встретила на улице подружек, которых не видела все лето – и бросилась с ними обниматься-целоваться. Вот что тут сделаешь? Дети, какая у них может быть дистанция… Думаем теперь бабушку к моей сестре переселить, хотя она не хочет уезжать из дома, плачет. А мне, видимо, придется надеяться только на везенье – не бросишь же детей. Мы уже накупили в дом всяких обеззараживателей воздуха и облучателей, но ведь если ребенок заразится в школе, ему ничто не помешает передать инфекцию домашним.

Источник: https://www.mk.ru/