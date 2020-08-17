Эксперты оценили идею родительского выходного 1 сентября

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Родителям первоклассников могут предоставить право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. С такой идеей выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Предложение основано на данных опроса института. Среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.

Идею предоставить еще один официальный выходной родителям в интервью радио Sputnik поддержал сопредседатель национального родительского комитета, руководитель центра здоровьесберегающих технологий "Радомир" Юрий Оболонский.

"Инициатива прекрасная, потому что по факту все равно каждый руководитель любого предприятия всегда "с удовольствием" отпускал родителей на 1 сентября, многие всегда отпрашивались. Это естественно. Для семьи это стресс: нужно собрать рюкзачок, выглядеть хорошо, по-праздничному вместе со своим ребенком. Для наших родителей это было бы большое подспорье, по крайней мере с психологической точки зрения", – считает Юрий Оболонский.

Работодатели не любят исключения из правил, прокомментировал в интервью радио Sputnik профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

"Люди, преследуя вроде бы благие намерения, забывают о самом важном. Работодателю такие исключения из общих правил не нравятся, и естественно он стремится освободиться от людей, в отношении которых надо проявлять особую гуманность – дополнительные отпуска и другие преференции. Нигде в мире нет выходного дня в связи с 1 сентября. Хотя любой родитель был бы рад, если бы 1 сентября можно было бы не ходить на работу, а отмечать этот день вместе со своими школьниками", – считает Александр Сафонов.

По мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/