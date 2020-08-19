Российские колледжи частично перейдут на дистанционку

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Российские колледжи и техникумы могут временно перевести учащихся заочных и вечерних групп на дистанционный формат. Такую рекомендацию выпустили в Роспотребнадзоре. Также учебным заведениям советуют отказаться от проведения массовых мероприятий.

Решение перевести вечерников и заочников на какое-то время на дистанционку имеет значение с точки зрения поддержания эпидемиологической ситуации. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

"И студенты, и преподаватели как можно раньше хотят вернуться к обычному режиму, не дистанционному, потому что все хотят общаться, взаимодействовать. Даже при заочном и вечернем обучении небольшой контакт между преподавателем и студентом отражается на образовательном процессе. Напрямую проще коммуницировать, задавать вопросы. Люди бывают разные: кому-то проще задать вопрос в соцсетях, а кому-то – подойти после пары. При этом решение перевести вечерников и заочников на какое-то время на дистанционку имеет значение с точки зрения поддержания эпидемиологической ситуации. Если это рекомендация, каждое учебное учреждение будет самостоятельно оценивать ситуацию, если будет распоряжение о принудительном переходе, это будет носить обязательный характер", – рассказал Олег Цапко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/