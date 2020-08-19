Стартовал всероссийский конкурс «Урок экологии и энергосбережения» для педагогов

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Всероссийский конкурс методологических разработок «Урок экологии и энергосбережения», направленный на поддержку лучших педагогических кадров и повышение экологической грамотности школьников, стартовал 18 августа.

Организаторами мероприятия выступили ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Группа компаний «Просвещение». Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики России.

Целью конкурса является повышение экологической грамотности обучающихся в вопросах энергосбережения и воспитание школьников в системе бережного отношения к природным ресурсам.

Участниками конкурса методических разработок «Урок экологии и энергосбережения» могут стать учителя общеобразовательных организаций. Конкурс проводится в четырех номинациях: урок для начальной школы, для учащихся 5-8, 9-11 и 1-11 классов соответственно. На первом этапе отбора всем участникам предлагается прислать оригинальную авторскую разработку урока или внеурочного мероприятия, а на втором — представить отчет о проведенном занятии в формате публикации в социальных сетях (номинация «Лучший урок») или видеоролика на YouTube (номинация «Открытый урок»).

Конкурс способствует выявлению талантливых учителей и направлен на их поддержку и мотивацию. Лучшие разработки по решению жюри будут опубликованы на сайте проекта и составят методический сборник в помощь педагогам России, планирующим проведение урочных и внеурочных мероприятий по экологии, биологии и вопросам энергосбережения.

«Учитель, способный нестандартно, эффективно и интересно донести до современных школьников материал, посвященный столь важной теме как бережное отношение к ресурсам нашей страны, — это главный актив всей системы образования. Мы неслучайно выбрали форматы публикаций и видеозаписей в социальных сетях — важно, чтобы учащиеся и их наставники могли видеть лучшие образцы педагогического мастерства, делиться своими идеями и подходами, вместе формируя открытую культуру экологической грамотности и уважения», — прокомментировала Кристина Колесникова, директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение».

«Несмотря на то, что Тюменский индустриальный университет впервые принимает участие в организации и проведении Всероссийского конкурса посвященного теме экологии и энергосбережения, на протяжении многих десятилетий ВУЗ при подготовке кадров для стратегических отраслей Тюменской области и России, формирует у будущих специалистов не только высокие профессиональные компетенции но бережное отношение и к природе и ресурсам нашей Земли. «Урок экологии и энергосбережения» — это возможность для каждого из нас внести свой вклад в формирование единой базы знаний посвященной теме экологии и энергосбережения, открыть новых талантливых педагогов, а также привлечь внимание обучающихся и их родителей к самой важной теме, теме сохранения и преумножения богатств нашей родной Земли», — отметила Вероника Ефремова, к.э.н., ректор Тюменского индустриального университета.

Заявки и конкурсные работы принимаются через интернет-сайт проекта energouroktiu.ru до 22 сентября 2020 года включительно. Второй этап — проведение тематических уроков с 22 сентября по 2 октября, приурочен к Всероссийскому уроку «Экология и энергосбережение», который пройдет в середине октября при поддержке Минпросвещения России и Минэнерго России.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте не позднее 12 октября 2020 года. Памятные награды от организаторов — энергетических компаний и ГК «Просвещение» — будут вручены победителям всех номинаций 17 октября на Молодежном дне #ВместеЯрче, который состоится на Международном форуме «Российская энергетическая неделя-2020» в г. Москве.

С полными условиями участия и критериями оценивания можно ознакомиться в Положении о конкурсе, опубликованном на сайте energouroktiu.ru.