Программа подготовки специалистов в области проектного финансирования «Проект. Ф» станет ежегодной

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Бесплатная программа подготовки специалистов в области проектного финансирования «Проект. Ф» будет проходить ежегодно. Об этом рассказал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев в рамках онлайн-конференции «Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников».

«Сейчас многие компании сокращают затраты на работу с персоналом и, в первую очередь, по линии с молодыми специалистами. Количество программ развития и образовательных мероприятий сокращается, некоторые компании даже прекратили набор персонала. ДОМ.РФ в условиях пандемии перевел все образовательные программы для молодых специалистов в онлайн-формат, в том числе тех, кто обучается по программе „Проект. Ф“. Несмотря на новые условия, более 90% ребят проходят ее успешно и будут развиваться в нашей компании. На следующий год планируем новую волну проекта, даже более масштабную. Думаю, программа станет ежегодной», — сказал Алексей Первенцев.

Источник: ДОМ.РФ.