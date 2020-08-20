Союз НКО проводит регулярное обучение представителей НКО в своей Школе грантового менеджмента.
Новый поток очного курса стартует уже 09.09.2020 года в Анапе. Принципиально новая расширенная программа.
За 3 дня вы научитесь с нуля выстраивать эффективную систему грантового менеджмента:
- Научитесь с нуля оформлять грантовый проект по специальным методикам Союза НКО
- Узнаете о 68 источниках финансирования социальных проектов, подберете их для себя
- Сможете выстроить систему грантовой активности для ваших проектов
- Узнаете о том, как получить поддержку Союза НКО в привлечении партнеров и многое другое
Спикер Школы Ганин Анатолий Андреевич делится с учащимися своим уникальным опытом, который он структурировал в авторскую методику построения комплексной системы грантового менеджмента в некоммерческой организации от «А» до «Я».
Курс подходит как опытным сотрудникам НКО, так и начинающим общественным деятелям и представителям бизнеса с социальной миссией.
Какой бы формат обучения Вы ни выбрали, Школа гарантирует его качество и поддержку всех своих учеников на этапе построения ими собственной стратегии развития и поиска финансовых партнёров.
8 800 301 3179
Источник: Союз НКО
Категория: Новости / Образование