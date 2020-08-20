Союз НКО проводит регулярное обучение представителей НКО в своей Школе грантового менеджмента.

/Образование/

Новый поток очного курса стартует уже 09.09.2020 года в Анапе. Принципиально новая расширенная программа.

За 3 дня вы научитесь с нуля выстраивать эффективную систему грантового менеджмента:

Научитесь с нуля оформлять грантовый проект по специальным методикам Союза НКО

Узнаете о 68 источниках финансирования социальных проектов, подберете их для себя

Сможете выстроить систему грантовой активности для ваших проектов

Узнаете о том, как получить поддержку Союза НКО в привлечении партнеров и многое другое

Спикер Школы Ганин Анатолий Андреевич делится с учащимися своим уникальным опытом, который он структурировал в авторскую методику построения комплексной системы грантового менеджмента в некоммерческой организации от «А» до «Я».

Курс подходит как опытным сотрудникам НКО, так и начинающим общественным деятелям и представителям бизнеса с социальной миссией.

Какой бы формат обучения Вы ни выбрали, Школа гарантирует его качество и поддержку всех своих учеников на этапе построения ими собственной стратегии развития и поиска финансовых партнёров.

8 800 301 3179

Источник: Союз НКО