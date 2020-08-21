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А всем ли известно, откуда взялся данный символ? Кто является «отцом» триколора?

Почему именно эти три цвета: белый, синий, красный, представлены на полотнище флага?

Сотрудники библиотеки-филиала № 7 им. Ф. Гладкова предлагают через викторину ответить на эти и другие вопросы и поподробнее узнать о таком государственном символе РФ как флаг.
Как сказал Мишель Монтень: «Герб и флаг страны отражают историю народа, мечту создателя и достоинство своих граждан»
Все мы знаем, что у каждого государства есть свои обязательные символы: герб, гимн и флаг. Каждый такой символ имеет свою историю, свое описание и день, который считается официальным признанием данного атрибута государственным. 22 августа в нашей стране празднуется День Государственного флага Российской Федерации.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Образование

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