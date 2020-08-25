Жительница Краснодарского края стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

/Образование/

Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защитили свои проекты, представленные в номинации «Моя педагогическая инициатива».

Одной из победительниц стала Екатерина Вакуленко я из Краснодара.

Защита проектов длилась в течение трех дней, в очном этапе свои инициативы представили 100 конкурсантов из 45 регионов России.

Екатерина Вакуленко, доктор педагогических наук, профессор кафедры народного декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного института культуры, в финале конкурса представила проект, направленный на сохранение народной культуры Кубани в годы Великой Отечественной войны. С помощью собранного уникального материала: фотографий, национальных песен и описаний обрядов, Екатерина Вакуленко познакомит младших школьников с историей казачества. Центральным сюжетом проекта станут проводы на военную службу на Кубани. Учащиеся смогут лично прикоснуться к истории своих предков, вышив традиционный рушник и нагрудной платок будущего воина.

«Сегодня особенно важно, чтобы современный ребенок чувствовал уникальность своего народа, знал историю своей семьи, региона и страны, любил свою родину, не просто знал традиции, а являлся их непосредственным носителем для передачи знаний уже своим детям. Для нас важно, что благодаря конкурсу «Моя страна – моя Россия» и платформе «Россия – страна возможностей» идея сохранения национальной культуры и традиций регионов нашла поддержку на федеральном уровне», – отметила Екатерина Вакуленко.

«За каждым участником проектов платформы «Россия – страна возможностей» стоит учитель, однажды ставший его наставником и вдохновителем и подтолкнувший к первому шагу на пути к большим победам. Поэтому сегодня особенно ценен широкий отклик педагогического сообщества в конкурсе «Моя страна – моя Россия». Номинация «Моя педагогическая инициатива» стала второй по масштабности в нынешнем сезоне: 10 654 участника представили свои новаторские идеи, направленные на развитие сферы образования в России», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Напомним, что лидирующую позицию по числу конкурсантов заняла номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ней приняло участие 11 766 человек.

Президент Российской академии образования Юрий Зинченко отметил, что в номинациях, проводимых при поддержке академии, приняло участие около 30 тысяч человек: «Это не просто цифра, за ней – инициативы неравнодушных граждан нашей страны, которые направлены на важнейшие смыслы общества: патриотизм, традиционные семейные ценности, образование и науку. Мы гордимся, что именно на площадке Российской академии образования лучшие новаторы и специалисты могут обменяться своим уникальным опытом», – подчеркнул Юрий Зинченко.

В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Российской академией образования, помимо традиционных премий в размере 100, 80 и 50 тысяч рублей, в номинации «Моя педагогическая инициатива» учреждена специальная премия имени Людмилы Алексеевны Вербицкой в размере 150 тысяч рублей.

«Несколько лет назад с предложением введения профильной номинации для педагогов выступили наставники наших конкурсантов. Эту инициативу поддержала Людмила Алексеевна Вербицкая, которая тогда возглавляла экспертный совет конкурса и помогала с его развитием. Поэтому у номинации особая история. Это единственная номинация, не имеющая возрастных ограничений и одновременно требующая особого экспертного подхода. Важно, что среди авторов проектов есть как опытные педагоги, готовые совершенствовать своё мастерство, так и совсем юные участники. Самой взрослой конкурсанткой нынешнего сезона стала 75-летняя учительница из Коми, тогда как младшей финалистке исполнилось лишь 10 лет», – рассказала руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса, выразила особую благодарность экспертам номинации «Моя педагогическая инициатива»: «Более 250 специалистов сферы образования с чуткостью и особым трепетом отнеслись к каждой работе, отобрав 110 лучших проектов, которые прошли в заключительный этап. Много лет назад я начинала свою трудовую деятельность как педагог-психолог одной из школ Башкортостана и думаю, что самое главное – уметь слушать и слышать наших детей, раскрывать их таланты, подбирать ключик к каждому ребенку. Уверена, что проекты участников конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут помочь тысячам педагогов со всей России».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Список участников очного тура размещен на сайте www.moyastrana.ru.

Источник: https://rsv.ru/