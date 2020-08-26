УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ … ПОМОГАТЬ

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Вот-вот начнется школьно-букетный период. Тысячи цветов будут куплены, а через неделю — завянут.

А ведь эти же деньги можно потратить иначе — например, помочь тем, кто вынужден пропустить наступающий день знаний из-за болезни.

Фонд «АиФ. Доброе сердце» приглашает всех учащихся и их родителей присоединиться к акции «Дети вместо цветов». Купив вместо букета к 1 сентября всего один цветок, вы поможете тяжелобольным детям – подопечным фонда.

Все подробности вы найдёте здесь: https://www.dobroe-aif.ru/detivagnee

Участвуйте в акции и выкладывайте фотографии с хештегом #аифдоброесердце. А мы соберём все ваши фото и разместим их на официальной странице фонда в соцсетях.

Не забудьте рассказать об акции своим друзьям!

Источник: "АиФ. Доброе сердце"