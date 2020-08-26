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С 1 сентября тысячи сочинских детей сядут за парты, за время летних каникул многие из ребят забыли о Правилах дорожного движения, часть из них пойдут в школу впервые и о безопасном поведении на дороге имеют слабое представление.

Чтобы предупредить ДТП с их участием сотрудниками ГИБДД города Сочи, перед началом учебного года проводится профилактическое мероприятия «Скоро в школу», основной задачей которого является напомнить водителям о необходимости быть более внимательными на дороге, особенно двигаясь вблизи образовательных организаций.

Начальник ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник полиции Александр Владимирович Кузьмин: «Хотелось бы обратить внимание родителей готовящих своих детей к новому учебному году, проведите с ребенком занятия по безопасному поведению на дороге, пройдите безопасным маршрутом от дома до образовательной организации. Расскажите, как и где он должен переходить дорогу. Если вы везете ребенка в учебное заведение личным транспортом, то заблаговременно позаботьтесь, чтобы детское удерживающее устройство соответствовало его росту и весу».

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи