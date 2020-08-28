Школьники из Новороссийска смогут учиться в школе без учителей и оценок

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В России открылась первая школа TUMO с уникальной системой обучения.

27 августа в столице открылась TUMO — международная школа креативных технологий для подростков от 12 до 17 лет. Учиться в ней смогут дети со всей России: помимо очной формы, будет работать программа онлайн-обучения.

В школе TUMO исполнятся мечты большинства подростков: они будут учиться без учителей и оценок. Дети обучаются самостоятельно, выполняя задания, и посещают мастер-классы лидеров индустрий.

В школе TUMO будут работать образовательные программы по 8 направлениям: программирование, графический дизайн, робототехника, 3D моделирование, разработка компьютерных игр, создание музыки, кино и анимация. Позже добавится еще 6 направлений: веб-разработка, цифровая живопись, фотография, новые медиа, моушн-графика и сторителлинг.

Итогом обучения для каждого студента TUMO становится портфолио выполненных проектов.

Для поступления не требуется специальной подготовки, не нужно проходить тестирование, начать можно в любой момент. Обучение проводится на русском и английском языках. Первых студентов школа начнет обучать уже в октябре.

Подробнее о школе: tumomoscow.ru

Фото: https://disk.yandex.ru/d/vDdIw3KjPaO0Vw?w=1

Источник: Центр креативных технологий TUMO