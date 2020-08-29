Путин: учебный год точно начнется 1 сентября

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Президент Владимир Путин заявил, что несмотря на продолжающиеся мероприятия по борьбе с распространением коронавируса учебный год в России начнется в положенное время.

Глава государства подчеркнул, что школьники и студенты точно приступят к занятиям с 1 сентября.

"Решение принято, на региональном уровне и на правительственном", - указал он.

Путин добавил, что к организации учебного процесса в условиях пандемии следует подходить гибко и творчески, но не допускать ущерба качеству обучения. "Для преподавателей это непросто", отметил президент и призвал относиться к ситуации с пониманием.

Ранее стало известно, что в школах и вузах будет действовать масочный режим. Линейки в День знаний пройдут только для первоклашек. В школах планируется отменить звонки: начало занятий для разных классов будет в разное время.

Источник: https://www.mk.ru/