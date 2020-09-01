В Армении в День знаний в школах Минобороны России прошел Урок Мужества

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В школах Минобороны Российской Федерации в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах в Армении прошли торжественные мероприятия, приуроченные Дню знаний.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования российской военной базы Южного военного округа, военного образования Минобороны России, областной и городской администраций, а также школьники, преподаватели и родители.

Командир военной базы ЮВО полковник Николай Мартынюк вручил на линейке в школе первоклассникам символический «Ключ знаний», затем прозвенел первый звонок, давший старт новому учебному году.

По традиции школьники возложили цветы к бюстам героев на Аллее героев военной базы. Также состоялся торжественный прием школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Первоклассники вручили преподавателям цветы и сфотографировались на память.

Кроме того, в актовом зале со школьниками офицеры воспитатели военной базы провели Урок Мужества и рассказали о выдающихся полководцах и подвигах героев-военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

В День знаний школы Минобороны России в Армении открыли свои двери для 70 новых школьников, 15 из числа которых успешно прошли вступительные испытания и доказали, что достойны почетного звания «юнармеец».

В этом году 10 выпускников школ минобороны России в Армении стали курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, в том числе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Михайловской военной артиллерийской академии, Московского, Новосибирского и Благовещенского высшего общевойскового командного училищ, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm