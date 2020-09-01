18 тысяч детей пошли в первый класс в Краснодаре

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1 сентября в Краснодаре в школах насчитали более 18 тысяч первоклассников. Всего учреждения краевого центра приняли более 160 тысяч учащихся, сообщает городская администрация.

Торжественные линейки провели только для учеников первых, девятых и 11 классов. Условие связано с действующим на территории края режимом повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Родители смогли прийти на линейки и проводить детей на уроки, но только в масках, уточняет мэрия.

В рамках борьбы с коронавирусом график составили таким образом, чтобы дети не пересекались в больших количествах одновременно. Учащиеся могут зайти в кабинеты, измерив температуру и обработав руки антисептиками, рассказал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Кроме того, в новом учебном году впервые заработала недавно выстроенная школа по улице Красных Партизан. Учреждение рассчитано более чем на тысячу мест. 1 сентября там провели торжественные линейки, как и в других школах. Губернатор Вениамин Кондратьев накануне посетил школу и проверил ее состояние в преддверии Дня Знаний.

Источник: https://kuban.mk.ru/