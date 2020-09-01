Путин не увидел необходимости в переходе на дистанционное обучение

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Россия не будет полностью переходить на дистанционное образование.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это нецелесообразно.

Российский лидер отметил, что дистанционный способ получения образования не сможет заменить традиционный. По его словам, он может только дополнять его.

Во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции глава государства отметил, что ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые. Путин добавил, что Россия - страна "с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня".

Источник: https://www.mk.ru/