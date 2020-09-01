Новые правила с 1 сентября: ходить в туалет придется по-другому

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Начинается новый учебный год – и начинается совсем по-новому из-за пандемии коронавируса.

Теперь учеников могут отправить домой за то, что они кашляют ради смеха. Предусмотрены наказания даже за неправильное пользование школьным туалетом. Какие правила будут действовать в учебных заведениях в разных странах?

В Великобритании ученикам грозят дисциплинарными взысканиями за то, что они кашляют при одноклассниках, пользуются туалетом, предназначенном для другого класса или даже шутят о коронавирусе, сообщает Daily Mail.

Как отмечает Би-би-си, департаментом образования рекомендовано, чтобы ученики средних школ, начиная с 11-летнего возраста, носили маски в коридорах и прочих общих помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. Однако право решать, нужно ли обязательное ношение масок, отдали на откуп самим учебным заведениям.

На фоне подготовки многих школ в Англии к открытию 1 сентября, были введены новые строгие правила поведения для обеспечения соблюдения требований социального дистанцирования.

Родителей предупредили, что их детей могут отстранить от школьных занятий, если они не соблюдают некоторые правила, направленные на снижение риска заражения.

Одна из школ в Гастингсе (Восточный Сассекс) запретила даже насмешки учащихся по поводу пандемии. Заместитель директора этой школы Джером Скаф обрисовал новые «красные линии коронавируса»: «Следующее поведение может привести к временному исключению: умышленный или злонамеренный кашель / чихание в любой момент; юмористические, неуместные комментарии или высказывания, связанные с коронавирусом; целенаправленный физический контакт с любым другим человеком; неоднократное невыполнение инструкций в установленный срок».

Нарушение указанных правил грозит отстранением проштрафившегося ученика от уроков.

Другое учебное заведение в Актоне (Западный Лондон) тоже прописывает новые правила поведения, которые гласят: «Некоторые виды поведения (например, умышленный кашель в сторону другого человека), которые раньше были «просто» антисоциальными, теперь потенциально чрезвычайно серьезны». Ученик, который «умышленно игнорирует или отказывается следовать инструкциям, касающимся правил гигиены и социального дистанцирования» рискует быть исключенным.

А общественная школа Джона Флэмстида в Дерби заявила: «У учащихся будут специальные туалеты, которыми они смогут пользоваться во время перерывов и обедов - это необходимо соблюдать. Если ученик решит не уважать правила, это будет рассматриваться как очень серьезное дисциплинарное дело».

Большинство британских школ требуют, чтобы ученики приходили в спортивной экипировке в те дни, когда они занимаются физкультурой, но некоторые ввели такие упражнения, как йога, для которых им не нужно будет переодеваться.

Все школы просят учеников вернуться к форме, но некоторые говорят, что ее нужно стирать каждый день и что нельзя носить галстуки, чтобы избежать заражения.

Многим детям придется проводить весь день в одном классе, даже обедать за партами, чтобы не смешиваться с другими классами.

Ученикам одного из заведений в Портсмуте придется ежедневно приносить в школу двухлитровую бутылку с водой (или две однолитровые бутылки), чтобы у него было достаточно питья в течение дня, поскольку школьные фонтанчики с водой останутся выключенными.

Другая школа в Мидлсбро из-за риска заражения запрещает ученикам иметь собственный пластиковый стакан или бутылки для питьевой воды. Вместо этого школа купила около 1000 одноразовых, но пригодных для вторичной переработки пластиковых стаканчиков с «заостренными» донышками, которые нельзя никуда поставить: ребенку либо надо допить воду из такого стакана, либо вылить в раковину, прежде чем выбросить посудину в мусорное ведро. Это, по мнению авторов идеи, исключает любую возможность распространения инфекции.

В некоторых странах, где занятия в школах возобновились еще летом, уже действуют новые правила, продиктованные коронавирусной опасностью.

В школах федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) введено обязательное ношение масок как на уроках, так на переменах – начиная с пятого класса Разрешено снимать маску лишь учителям во время, когда они обращаются к классу, находясь на достаточном расстоянии от учеников, у доски. Особо злостным нарушителям правила, предписывающего ношение масок, грозят дисциплинарные меры вплоть до исключения из учебного заведения. Впрочем, в некоторых других землях в школах носить маски не считается обязательным, хотя и рекомендуется.

А во Франции всех учащихся колледжей и лицеев, а также учителей обязали носить маски. Все ученики и преподаватели должны мыть или дезинфицировать руки по меньшей мере несколько раз в день – перед входом в школу, перед едой, до и после каждой перемены, после туалета и уже дома после возвращения из школы.

Источник: https://www.mk.ru/