В институте культуры отметили День знаний

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Сегодня, 1 сентября, в Краснодарском государственном институте культуры торжественно отметили День знаний. Впервые вуз отошел от традиционной линейки для первокурсников. Торжественные мероприятия прошли в разных аудиториях для каждого факультета с соблюдением профилактических мер. Красочные номера, видеоролик об институте и, конечно, напутственные слова ректора Сергея Зенгина:

"Приятно видеть талантливых молодых людей. Вы разные, но вас объединяет то, что вы добились победы для себя. Вы осознанно сделали выбор своего профессионального пути, у вас получилось – и это большой шаг во взрослую жизнь. Будут и победы, и новые свершения, и трудности, и поражения. Именно это помогает познать себя и получить опыт. В нашем институте работают высококлассные профессионалы, мастера своего дела. Они вам будут помогать, обучать, направлять. Вы пришли в красивый, современный, комфортный институт. Все традиции и наши достижения – это труд студентов и преподавателей. И я уверен, что вы тоже активно войдёте в нашу семью, а ваши идеи станут основой для дальнейших достижений нашего вуза. Я вам желаю любить и уважать себя, своих окружающих, семью и Родину. Успехов! И будьте всегда устремлёнными в будущее!"

В этот день в институте культуры состоялось и торжественное открытие новой современной студии звуко- и видеозаписи.

Мероприятие прошло в соответствующем формате: приглашенные гости стали участниками шоу. В роли ведущих – сам ректор института Сергей Зенгин и известная на Кубани теле- и радиоведущая, руководитель, главный редактор радиостанции "Первое радио Кубани" Ольга Киппель. Все это транслировалось в прямом эфире в официальном аккаунте вуза в соцсетях.

Старт работы с помощью специализированной хлопушки дала главный режиссер студенческой телестудии "Дебют" Екатерина Горобец. А потом для зрителей эфира провели экскурсию: продемонстрировали большую видеостену, работу светового и звукового оборудования профессионального класса, современную акустическую систему.

Ольга Киппель своим профессиональным взглядом оценила работу звукового оборудования и записала напутственные слова для студентов:

"Я хочу поздравить всех студентов с началом учебного года. Я вам завидую, что в таком месте в студенческие годы вы сможете реализовать свои замыслы. Это дорогого стоит – начать свой путь в такой профессиональной студии. Когда начинала я, такого еще не было. Творческих успехов!"

Как отметил ректор, в институте есть прекрасная традиция – раз в полгода открывать что-то новое и интересное. Ровно год назад в вузе открыли современный хореографический зал. В январе 2020 – мультимедийную аудиторию.

Но и это еще не все события, которые произошли в этот день в КГИК. Праздничное мероприятие в концертном зале состоялось для первокурсников колледжа. А новые юные воспитанники Музыкального кадетского корпуса посетили свой первый урок мужества.

Источник: пресс-служба ректора КГИК