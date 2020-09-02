Новороссийске полицейские организовали для школьников экскурсию по Управлению МВД России по городу Новороссийску

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В рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» стражи правопорядка и муниципальные служащие поздравили ребят с новым учебным годом.

Ежегодно в преддверии нового учебного года сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску проводят благотворительную акцию «Помоги пойти учиться», направленную на оказание посильной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в приобретении школьных принадлежностей и рюкзаков. Акция прошла при поддержке администрации Приморского района города Новороссийска.

Традиционно, встреча с ребятами и их законными представителями прошла в Управлении МВД России по городу Новороссийску. По поручению начальника Управления полковника полиции Андрея Терёхина для юных гостей была организована экскурсия. После знакомства и вручения подарков полицейские рассказали о спортивных достижениях своих коллег, познакомили с историей новороссийского гарнизона и службой в различных подразделениях.

В продолжение встречи инспектор – кинолог Наталья Берёза, член Ассоции ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России со служебной собакой продемонстрировали ребятам профессиональное мастерство. Немецкая овчарка по кличке Калина показала своё умение быстро находить спрятанные предметы и задерживать условного нарушителя. Также интерес у ребят вызвал полицейский автомобиль – внедорожник УАЗ «Патриот», на котором к месту происшествия выезжает следственно – оперативная группа. Юные школьники получили возможность воспользоваться громкоговорящим устройством, включить проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

Полицейские и муниципальные служащие пожелали школьникам успехов в новом учебном году и ответили на вопросы гостей.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску