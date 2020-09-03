Будущее книжной отрасли и тренды в сфере учебной литературы обсудят на ММКЯ

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2 – 6 сентября в «Манеже» пройдет Московская международная книжная ярмарка. Группа компаний «Просвещение» подготовила для гостей увлекательную программу, посвященную главным вопросам дошкольного образования, развитию лидерских качеств и патриотическому воспитанию.

Одним из важнейших мероприятий ММКЯ станет Ежегодная отраслевая конференция «Книжный рынок – 2020», которую проведет 2 сентября Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом. В обсуждении примут участие руководители ведущих российских издательств и книготорговых сетей. О возникших в ходе 2020 года трендах и перспективах развития рынка учебной литературы расскажет генеральный директор издательства «Просвещение» (входит в одноименную группу компаний) Дмитрий Климишин.

Большие данные, системы машинного обучения, искусственный интеллект и нейросети – именно эти технологии открывают новые возможности в работе с авторами и читателями, влияя на продвижение и распространение издательских продуктов. Вызовам цифровой эпохи и эволюции бизнес-моделей будет посвящена отраслевая конференция «Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения», которая состоится 4 сентября в 11.00. Какие функции будут выполнять технологии в сфере учебной литературы, расскажет директор по оптово-розничным продажам ГК «Просвещение» Александр Доттер. Организаторы мероприятия: журнал «Университетская книга», Российская государственная библиотека, Российский книжный союз при поддержке Роспечати.

4 сентября 15.30 родители, воспитатели и педагоги примут участие в мероприятии «Жизнь после пандемии: развитие и использование новых решений для дошкольного образования». Какая литература будет полезна в новом учебном году для дошкольников и их родителей? О каких формах сетевого взаимодействия необходимо знать педагогам и родителям? Обсудить вопросы участники смогут с членом Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы ФС РФ, почетным работником общего образования РФ, специалистом издательства «Просвещение» Оксаной Скоролуповой.

4 сентября 17.20 гостей ярмарки ждет встреча с авторами и ведущими историками на тему «Что такое патриотическое воспитание в современной школе?». Этим летом были внесены изменения в Закон «Об образовании…», касающиеся воспитательной деятельности в школе. Но каких результатов мы ждем от такой воспитательной работы в школе? В обсуждении примут участие начальник Аналитического управления Совета Федерации, ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров, специалист в области новейшей истории России, заслуженный деятель науки РФ, руководитель экспертного совета ГК «Просвещение» Александр Данилов, главный редактор Корпорации «Российский учебник», доктор исторический наук Руслан Гагкуев, научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков, автор книги «Страницы Великой Победы. 1-4 классы. Пособие для учащихся» издательства «Бином» Илья Новокрещенов, а также учителя истории.

В этот же день в 16.15 в рамках выступления «Уверенность в себе и в своем будущем» психолог, доцент НИУ ВШЭ, автор пособия «Я – Лидер нового поколения» Наталия Долина ответит на вопросы гостей о развитии лидерских качеств ребенка. Как подготовить детей к самостоятельной жизни? Что надо знать о потенциале личности? Как раскрыть сильные стороны и свою уникальность? Мероприятие будет интересно не только родителям, но также педагогам и воспитателям.

В течение всей работы ярмарки на стенде издательства «Бином Детства» взрослых и юных участников ждут специальные подарки и скидки на детскую литературу.