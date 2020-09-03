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Вход запрещен. Родителей больше не пустят в школы

Роспотребнадзор запретил проводить родительские собрания в школах. Где теперь они будут проходить, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Юрий Оболонский. 

С 1 сентября российские школы откроются не для всех. В них не будут пускать родителей учеников. Взрослым можно будет заходить в школы только в случае особой необходимости, постановили в Роспотребназдоре.

Ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией в стране, и они коснутся в том числе родительских собраний. Теперь родители школьников будут встречаться или за пределами школ, или в группах WhatsApp, считает Юрий Оболонский.  

"Каким образом собираться родителям или нет, они сами решат без Роспотребнадзора. Они могут запретить общаться только в школе. К тому же обычно родители в России и так общаются онлайн. Все находятся в группах WhatsApp или в общих чатах в других мессенджерах. Мы все и так общаемся удаленно", - рассказал общественный деятель.

При этом в "Национальном родительском комитете" признали, что взрослым все-таки лучше избегать посещения школ хотя бы в сентябре. Первый месяц после сезона летних отпусков будет самым опасным с точки зрения возможного заражения коронавирусом. 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Образование

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