THE представило новый глобальный рейтинг вузов

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Наиболее значительный прорыв второй год подряд совершил Санкт-Петербургский горный университет, который переместился из девятой сотни чарта в топ-500 и занял пятое место среди всех отечественных высших учебных заведений.

В среду, 2 сентября стали известны результаты глобального рейтинга World University Rankings, который ежегодно представляет издательство Times Higher Education (THE). Наряду с QS и ShanghaiRanking Consultancy оно входит в тройку наиболее авторитетных рейтинговых агентств, признание которых считается несомненным показателем успешности вуза.

Ещё десять лет назад публикуемая часть этого рейтинга содержала всего лишь 200 университетов. Однако сейчас это один из самых больших чартов. В последние годы журнал ранжирует более тысячи высших учебных заведений со всего мира. В частности, в 2019-м - 1396 вузов, 39 из которых представляли нашу страну. А в 2020-м – уже 1527 (из них 48 российских).

Эксперты журнала оценивают 5 ключевых критериев: качество образования и исследовательской деятельности, цитируемость, доходы от внедрения научных изысканий в производство и международная деятельность. Эти данные собираются из трёх источников: статистической информации, библиометрической базы Scopus и анкетирования представителей академического сообщества.

Санкт-Петербургский горный университет в прошлом году был впервые включён в рейтинг THE, заняв 13 позицию среди всех отечественных вузов (800-1000 в глобальном масштабе). А сейчас совершил ещё один серьёзный рывок вверх, попав уже в топ-500 (это пятое место в российском сегменте). По соседству с ним расположились Горная школа Колорадо, Международный университет Флориды (США), Университет Санкт-Галлена (Швейцария) и ряд других известных вузов.

Попадание в чарт в прошлом году было обусловлено, прежде всего, возросшим уровнем финансовых поступлений в адрес старейшего высшего технического учебного заведения России от добывающих, перерабатывающих и энергетических предприятий. То есть увеличением объёма выручки от НИОКР. Нынешний успех – следствие роста уровня цитируемости научных статей учёных вуза.

«Прошлогоднее попадание и дальнейшее движение вверх в столь престижном рейтинге, безусловно, является свидетельством эффективности наших усилий в части подготовки квалифицированных кадров и интенсификации научно-исследовательской работы. Несмотря на то, что мы ориентируемся, прежде всего, на предметные рейтинги, которые позволяют дать более точную оценку деятельности университетов, любое ранжирование, которое проводится профессионалами и опирается на понятные критерии, – это база для создания конкурентной среды. Именно поэтому я считаю абсолютно своевременным предложение Президента России Владимира Путина создавать свой собственный национальный рейтинг. Именно он позволит нам определить лидеров в конкретных направлениях обучения и повысить их узнаваемость за рубежом. Главное, чтобы в его основе лежали понятные всем цифровые индикаторы оценки высших учебных заведений, отображающие уровень образовательной, научной и социальной среды. Прозрачность этого процесса, безусловно, станет важнейшим стимулом к работе на развитие», - подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко

Отметим, что петербургский вуз четыре года подряд входит в число двадцати лучших университетов мира по версии агентства QS в дисциплине «Инженерное дело». Это лучший результат среди всех отечественных высших учебных заведений.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/scores_overall/sort_order/asc/cols/scores

Источник: Пресс-служба Санкт-Петербургского горного университета